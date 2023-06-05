Экология 05 июня 2023, 12:41 Абрамченко: качество жизни 12,5 млн россиян улучшилось благодаря водным экопроектам

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Качество жизни улучшилось у 12,5 россиян, проживающих рядом с водоемами, благодаря водным экологическим проектам. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По ее словам, в рамках национального проекта «Экология» в 2022 году состоялось 22 тысячи мероприятий по очистке берегов от отходов. «В этом нам активно помогают волонтеры. Ежегодно в акциях по оздоровлению рек и озер принимают участие более 1,3 миллиона человек», — сообщила зампред правительства.

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Кроме того, с 2025 года по поручению президента РФ будет запущен объединенный федеральный проект по оздоровлению водных объектов. В него бассейн Волги, реки Дон, Иртыш, Урал, Обь, Терек, Волхов, Нева, озеро Ильмень.

Абрамченко указала, что в проект вошли крупнейшие водные артерии России, наиболее подвергающиеся загрязнению.