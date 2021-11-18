Абрамченко: к концу года в России ликвидируют еще 14 свалок

Контроль за ликвидацией городских свалок и объектов накопленного вреда будет изменен. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды РФ подготовить поправки в закон «об охране окружающей среды». Они наделят Росприроднадзор рядом полномочий, регионы будут обязаны выявлять и ликвидировать объекты.

«С одной стороны, эти меры позволят централизованно выявлять объекты накопленного вреда, понимать общую картину по стране, а также оценить влияние таких объектов на здоровье и качество жизни граждан. С другой — комплексно провести генеральную уборку страны, оптимизировать сроки и стоимость работ, и повысить эффективность такой расчистки вредных объектов для граждан», — сообщила Абрамченко по итогам совещания о ходе ликвидации свалок в городах.

По ее словам, 14 городских свалок должны ликвидировать по итогам 2021 года. Более 1,2 миллиона человек смогут ощутить на себе экологический эффект от их устранения. Работы полностью завершили в Татарстане и Челябинской области, и к финальной стадии подошли в Ставропольском крае, Рязанской, Ленинградской, Тульской, Липецкой, Омской областях. От графика отстали Чувашия, Новгородская и Тверская области.

Абрамченко перечислила ключевые проблемы «генеральной уборки» — это несоответствие проектов требованиям экологической экспертизы и завышение проектировщиками стоимости ликвидации.

«Это недопустимо. Правительство готовит изменения в действующее регулирование, чтобы ликвидировать все правовые пробелы. В частности, Минприроды нормативно определит предельную стоимость ликвидации объектов по наиболее эффективным технологиям за один гектар и одну тысячу кубометров отходов. А Росприроднадзор — в обязательном порядке сопровождать ликвидацию и выполнять финальную приемку работ», — отметила Абрамченко.

Вице-премьер поручила Минприроды Р Ф подготовить поправки в закон «об охране окружающей среды». Они позволят наделить Росприроднадзор такими полномочиями, как централизованное обследование и оценка всех объектов экологического вреда, формирование перечня технологических решений по ликвидации объектов, проведение достоверности сметной стоимости ПСД, установление нормативов сметной стоимости, мониторинг работ по ликвидации и участие в приемке работ по ликвидации накопленного вреда.

Выявлением и ликвидацией объектов вреда будут обязаны заниматься региональные органы власти и местного самоуправления. Роспотребнадзор должен будет оценить воздействие объектов накопленного вреда на здоровье граждан, продолжительность жизни, а также утвердить методику оценки.