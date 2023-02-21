Экология 21 февраля 2023, 16:53 Абрамченко: инвентаризацию объектов накопленного вреда и свалок закончат в 2023 году

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко назвала ликвидацию опасных объектов и несанкционированных свалок одним из наиболее востребованных проектов для граждан.

«Невозможно представить благоприятную среду для жизни, если за окном — свалка. Правительство по поручению Президента в этом году завершит инвентаризацию объектов накопленного вреда и свалок в регионах и представит перечень объектов для ликвидации начиная с 2025 года. Здесь важно оптимизировать сроки, технологические решения, чтобы ликвидировать как можно больше таких объектов», — отметила вице-премьер.

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Переноса сроков реализации экологических проектов и обязательств не будет — это важнейший сигнал, который дал президент представителям промышленных предприятий, оказывающих влияние на окружающую среду, и всем уровням власти. Такое мнение выразила Абрамченко по итогам Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

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