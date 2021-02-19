Абрамченко и Новак не поддержали создание новых мусоросжигающих заводов

Два вице-премьера российского правительства Виктория Абрамченко и Александр Новак обсудили климатическую повестку и вопросы создания новых мусоросжигающих заводов в России. По итогам совещания заместители председателя Правительства РФ поручили ведомствам досконально проверить экономическую целесообразность и влияние на экологию страну данных проектов.

По словам Виктории Абрамченко, вице-премьера, курирующего экологию, главной задачей Правительства является создание в России цикличной экономики, то есть использование возобновляемых ресурсов и минимизация расходования не возобновляемых материалов.

«Вопрос, мягко говоря, тонкий. <…> Мировая практика подсказывает, надо быть объективными, что „хвосты“ отправляются либо в небо, либо в землю. То есть либо сжигаются, либо захораниваются. Но здесь я сразу скажу, что наше видение — создание цикличной системы. Все, что можно — использовать в качестве вторичных материальных ресурсов», — заявила Виктория Абрамченко.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ о национальных целях до 2030 года в России в течение 6 лет количество отходов, направляемых на захоронение, должно снизиться вдвое, а сортироваться должен весь объем ТКО.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, предприятия по энергетической утилизации отходов должны рассматриваться именно с этой точки зрения. Данные проекты пройти и экологическую, и экономическую экспертизу.

С точки зрения влияния на окружающую среду, необходимо проконтролировать соблюдение высоких стандартов безопасности на данных предприятиях и учесть возможность роста объема парниковых газов.

«Второй вопрос — экономика. Пока речь идет о проекте не одного десятка „платиновых“ мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора). Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и „золотой“ мусор?», — задается вопросом курирующий экологию вице-премьер.

По итогам совещания, Виктория Абрамченко вместе с Александром Новаком поручили ведомствам вместе с Минфином и ФАС детально проанализировать финансовую модель проектов по энергетической утилизации.

«В том виде, который есть сейчас, — точно не поддерживается», — резюмировала Абрамченко.

Отдельного внимания заслуживает и число проектов по энергетической утилизации. Анализ потребности страны по этому вопросу поручено провести Министерству природных ресурсов и экологии РФ и публично-правовой компании «Российский экологический оператор».