Абрамченко: еще 7000 единиц техники закупят в 2022 году для тушения лесных пожаров

Правительство выделило более двух миллиардов рублей на закупку еще семи тысяч единиц техники и оборудования для борьбы с лесными пожарами в 2022 году. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В рамках национального проекта „Экология“ за счет средств федерального бюджета закуплено более 43 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования. В первоочередном порядке оснащаются наиболее горимые регионы. Обеспеченность субъектов необходимой техникой составляет почти 93%. В текущем году будет закуплено еще 7 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования. На эти цели из федерального бюджета выделено более двух миллиардов рублей», — рассказала Абрамченко.

По ее словам, президент также принял решение увеличить ежегодные субвенции, направленные на охрану леса от пожаров, с шести миллиардов до 14,2 миллиарда рублей. Таким образом финансирование будет увеличено в 2,4 раза. Как указала вице-премьер, это может способствовать сокращению площади лесных пожаров в два раза.

В марте правительство должно определить целевые показатели кардинального сокращения лесных пожаров по каждому региону и по всей России. За достижение показателей губернаторы будут отвечать лично, добавила Абрамченко.