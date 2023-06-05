Экология 05 июня 2023, 12:59 Абрамченко: еще 39 очистных построят на Волге к 2025 году

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Еще 39 очистных сооружений построят до 2025 года на Волге, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

«За три года построено или реконструировано 93 очистных сооружения на территории 15 волжских регионов. Чемпион — Нижегородская область, построено 31 сооружение. На втором месте Татарстан — 14 объектов. На третьем — Ярославская область, где созданы 11 очистных сооружений. В этом и следующем годах запланировано строительство еще 39 объектов, на создание или модернизацию которых в федеральном бюджете предусмотрено 29,6 млрд рублей», — рассказала зампред правительства.

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Благодаря федеральному проекту объем неочищенных стоков поступающих в Волгу стал меньше на 30%. В целом этот объем должен сократиться в три раза, согласно федпроекту «Оздоровление Волги». На создание или реконструкцию очистных правительство направило более 70% бюджета, или почти 85 млрд рублей. Это связано с тем, что именно на Волжский бассейн приходится почти 50% объема свежей воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

Проект также направлен на устойчивое функционирование водного хозяйства Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. В эксплуатацию ввели 48 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, это на 37%. выше плановых показателей. Это позволило наполнить пойму в Волгоградской области на 80%, раньше было 50%.