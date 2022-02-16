Абрамченко: эксперимент на Сахалине запустит оборот углеродных единиц

Закон об ограничении выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации принят Госдумой в финальном третьем чтении. Эксперимент по квотированию выбросов стартует в 2022 году, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Цель проведения эксперимента — достижение на территории Сахалинской области углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года, а также достижение углеродной нейтральности на территориях иных потенциальных участников эксперимента, напомнила вице-премьер.

«На примере Сахалина будут отработаны методология учета выбросов и поглощения парниковых газов, проверены инструменты углеродного регулирования, определены условия внедрения необходимых технологий. Самое главное — эксперимент позволит бизнесу запустить оборот углеродных единиц на территории России.

К эксперименту смогут подключиться и другие субъекты. Заинтересованность в проведении эксперимента выразили Республика Башкортостан, Хабаровский край, Иркутская и Калининградская области. Полученный опыт будет полезен в работе регионов, появятся совершенно новые механизмы экологического контроля и регулирования экономической деятельности», — рассказала Абрамченко.

Она отметила, что в законе предусмотрена возможность распространения эксперимента на другие регионы и создание для каждого региона индивидуальных программ по достижению углеродной нейтральности.

Важнейшей частью эксперимента, по ее словам, станет квотирование выбросов парниковых газов и введение системы учета и оборота единиц выполнения квоты. Законом утверждается процедура определения и утверждения квот для предприятий. Они формируются в соответствии с балансом выбросов и поглощения парниковых газов на территории эксперимента, а также с учетом того, какой объем выбросов необходимо сократить. Размер квот расписывается на каждый год эксперимента, в случае их превышения с организации взимается плата, вырученные средства от которой пойдут на финансирование климатических проектов. Для проверки предоставляемых данных создается система их верификации.

«Для региональной экологической и промышленной политики необходимо четко понимать ситуацию с объемами выбросов, стимулировать предприятия к их сокращению, а также предусмотреть возможность торговли квотами в интересах сбалансированного развития экономики. Для промышленности это дополнительный стимул внедрять наилучшие доступные технологии и модернизировать производства», — считает вице-премьер.

В 2021 году была проведена инвентаризация парниковых газов в Сахалинской области: выбросы составили 12,3 миллиона тонн СО2-экв, поглощение — 11,1 миллиона тонн СО2-экв. Разница между выбросами и поглощениями составила около 10% или 1,2 миллиона тонн СО2-экв. Это тот объем, который требуется сократить для достижения углеродной нейтральности, указала Абрамченко.

Для выполнения этой цели реализуются областные программы. До 2025 года предстоит перевести 145 котельных с угля на газ, увеличить до 50% долю транспорта, работающего на газе и электричестве, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии.