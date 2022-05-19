Абрамченко: экотехнопарк создадут в Ставрополе в рамках «Экономики замкнутого цикла»

Первый экотехнопарк в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» построят в Ставропольском крае до конца 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко во время рабочего визита в регион. Строительство запланировано за счет средств федерального бюджета. До 90% выделенных средств будет направлено для финансирования проектов резидентов.

«Договорились с Владимиром Владимировичем Владимировым (губернатором Ставропольского края — прим.), что территория Ставропольского края будет пилотной площадкой по реализации инициативы социально-экономического развития РФ до 2030 года „Экономика замкнутого цикла“. Именно здесь, в Ставропольском крае, стартует первый такой экотехнопарк из восьми, которые мы должны сделать к 2030 году. Очень важно, что в этом месте существует особая экономическая зона, бенефициарные режимы, которые позволят инвесторам получить дополнительные выгоды от этой площадки. Она расположена очень удачно с точки зрения логистических маршрутов для всего Северного Кавказа. Коллеги сегодня рассказали, какие есть планы по работе со вторичными материальными ресурсами. В первую очередь, это стекло и полимеры. С этим они планируют работать на данной площадке», — сообщила Абрамченко.

Источник фото: телеканал «360»

Площадь будущего экотехнопарка превысит 15 гектаров. Российский экологический оператор подал заявку на выделение земельного участка без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП). Кроме того, есть первые договоренности с резидентами — это предприятия по утилизации стекла, полимеров, ПЭТ-тар, органики и производству RDF. Из этих отходов на предприятиях будет производиться такое вторсырье, как полимерные гранулы, ПЭТ-флекс, технический грунт для рекультивации полигонов и стеклобой первого сорта. Общая мощность таких объектов оценивается в 200 тысяч тонн в год.

«Экотехнопарк расположится на территории опережающего социально-экономического развития „Невинномысск“ и будет охватывать четыре региона — Ставропольский край, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. Планируется, что первый экотехнопарк в рамках „Экономики замкнутого цикла“ начнет функционировать уже в 2024 году. Он даст более 150 рабочих мест, 25 миллионов налоговых поступлений уже до конца 2024 года. В дальнейшем эти показатели будут только расти. Объем инвестиций в инфраструктуру парка оценивается в один миллиард рублей. В дальнейшем планируется расширение экотехнопарка», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Источник фото: телеканал «360»

Планируется, что резидентами парка в том числе станут региональные операторы. Они и другие резиденты смогут рассчитывать на льготы, включая субсидирование затрат на приобретение оборудования по договорам лизинга до 30%, в качестве резидентов территории опережающего развития возможно получение льготы по налогу на прибыль, освобождение от налога на имущество организаций в течение первых пяти лет.

Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» направлен на сокращение образования отходов, создание инфраструктуры по сбору отходов для утилизации и производства вторсырья, стимулирование использования вторичных ресурсов, ограничение оборота «неэкологичной» упаковки, создание системы прослеживаемости движения отходов и экопросвещение. До 2025 года на строительство восьми экотехнопарков в рамках проекта направят 10 миллиардов рублей.