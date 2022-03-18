Абрамченко: экосбор пойдет на утилизацию упаковки

Средства экологического сбора направят на строительство объектов обращения с отходами, закупку контейнеров для раздельного сбора и возмещение затрат утилизаторов. Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, порядок и условия использования экологического сбора утвердит Правительство РФ. По словам генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, в сфере переработки отходов трудится около 36 тысяч человек.

«Реформа обращения с ТКО не останавливается. Наша задача — нарастить скорость введения объектов сортировки и утилизации. Правительство устанавливает четкие правила по использованию средств от экологического сбора. Это позволит продолжить работу по созданию эффективной системы утилизации отходов. Экономический эффект принятой меры — в увеличении объема утилизизируемых фракций отходов, в сокращении объемов их складирования и захоронения», — отметила Виктория Абрамченко.

Финансовая поддержка будет оказана утилизаторам за конкретный объем утилизированных отходов по ставке экологического сбора. Правила предоставления субсидии будут утверждены постановлением Правительства РФ. Минприроды и ППК «Российский экологический оператор» должны обеспечить контроль за надлежащим использованием средств экосбора.

«В отрасли по утилизации отходов от использования товаров задействовано около 36 тысяч человек: на предприятиях по утилизации — более 12 тысяч человек, на смежных предприятиях, занимающихся сбором, транспортированием и заготовкой вторичных ресурсов, — порядка 24 тысячи человек. Важно поддерживать и увеличивать существующий уровень утилизации. Учитывая сложившуюся под давлением внешних санкций ситуацию на российском рынке, оказание финансовой поддержки утилизаторам является эффективной мерой, позволяющей повысить финансовую устойчивость утилизаторов и стимулировать их дальнейшее развитие», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Законодательно предусмотрено расходование уплаченного предпринимателями экологического сбора на строительство и реконструкцию объектов, которые необходимы для деятельности по обращению с отходами, закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, а также возмещение утилизаторам понесенных ими затрат на утилизацию.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Расширенная ответственность производителей (РОП) — механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Согласно принципу «загрязнитель платит», чем менее экологичная упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Меры должны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку. С 2023 года вступит в силу законопроект, по которому норматив по упаковке составит 100%, отдельные категории товаров ждет ежегодное повышение норматива на 10%.