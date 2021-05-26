Абрамченко: экономика замкнутого цикла даст до 100 тысяч новых рабочих мест

Экономика замкнутого цикла, которая должна сформироваться в рамках реформы обращения с отходами, позволит создать до 100 тысяч новых рабочих мест, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «России 24».

Абрамченко работает над экологическим блоком, который вошел в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года. Она перечислила ключевые направления, среди которых есть экономика замкнутого цикла. По ее словам, это «другой подход вообще к экономическому развитию Российской Федерации». По итогу появится новая индустрия, которая даст тысячи новых рабочих мест.

«И в конечном итоге, к 30-му году, что мы с вами получим, мы получим 100% сортировки мусора, если мы говорим о ТКО, вдвое меньше захоронений, вдвое меньше использование первичных ресурсов и переход на использование вторичных материальных ресурсов, и до 100 тысяч новых рабочих мест. Появится новая индустрия», — рассказала вице-премьер.

Сейчас работа идет над дорожными картами по разным отраслям. Абрамченко упомянула утилизацию упаковки. Она должна достичь 100%, такие требования пропишут в законе. Абрамченко перечислила отрасли, в которых возможно применение 50-процентное применение вторсырья — это дорожное строительство, промышленность, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство, благоустройство территорий.