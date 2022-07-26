Абрамченко: дефицита упаковки в России не будет

В России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы, наши сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены упаковкой в полном объеме, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Беспрецедентное и бездумное санкционное давление, с которым столкнулась наша страна, оказывается и на зарубежные компании. Поверьте, они не хотят уходить с российского рынка. Но ввиду незаконной ограничительной политики западных стран, некоторым компаниям приходится уходить или передавать бизнес российскому менеджменту.

Так и случилось с производителем упаковки. Но обращаю внимание — завод компании в Московской области не останавливал свою работу и продолжит обеспечивать своих заказчиков упаковкой», — написала она.

Абрамченко также рассказала и о наличии отечественных технологий по производству упаковки. «Мы готовы обеспечить рынок своей пищевой упаковкой.

Например, на заводе „Монди“ в Сыктывкаре уже запущено производство пищевого картона, из которого создается аналогичная тетрапаку упаковка.

Еще один пример — еще в мае НПАО „Сильвамо Корпорейшн Рус“ начали изучение технической возможности выпуска картона-основы для „порционной“ упаковки, которая использовалась, в том числе для детского питания под маркой „Агуша“ объемом 200 мл.

Предварительные итоги тестирования уже дали положительный результат, и в ближайшее время мы также ожидаем нового серийного производства.

Подводя итог — у нас есть упаковка, производители работают, и самое главное — аналоги никак не отразятся на качестве непосредственно продуктов», — написала Виктория Абрамченко в Telegram.

Ранее стало известно об уходе TetraPak из России и передаче производства российскому менеджменту.