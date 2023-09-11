Экология 11 сентября 2023, 11:36 Абрамченко: число посетителей нацпарков в 2023 году достигло 10 млн РЭО

Читать 360tv в

Спрос со стороны туристов на посещение особо охраняемых природных территорий растет ежегодно. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на оперативном совещании Председателя Правительства.

«По итогам прошлого года количество посетителей особо охраняемых природных территорий увеличилось на 40% и достигло 14 миллионов человек. На 1 сентября текущего года мы зафиксировали уже около 10 миллионов человек», — сказала Абрамченко.

Реклама

Она также назвала самые популярные у туристов экологические маршруты. «В топ-5 самых популярных у туристов природных территорий вошли Кисловодский и Сочинский национальные парки, Куршская коса, „Красноярские Столбы“, а также национальный парк „Приэльбрусье“, — сообщила вице-премьер.

По ее словам, вместе с развитием экологического туризма и созданием безопасных и комфортных условий для пребывания на таких территориях государство должно обеспечить надежную защиту уникальных природных комплексов нашей страны и минимизировать антропогенную нагрузку.