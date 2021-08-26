Абрамченко: четыре городские свалки рекультивируют в Омске

Четыре свалки площадью 180 гектаров рекультивируют в границах Омска, на их месте появится благоустроенная территория. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, которая приехала вместе с главой ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым в Омскую область с рабочим визитом.

«Я уже говорила, что свалки должны стать забытым прошлым. 191 свалка в границах городов будет ликвидирована уже в 2023 году. Это прямое поручение президента. В Омске мы рекультивируем четыре свалки в границе города. Это огромные территории — суммарно свыше 180 гектаров. Вместо свалочного тела граждане должны увидеть „зеленый холм“ и благоустроенную территорию. Все четыре свалки войдут в федеральный проект „Чистая страна“ нацпроекта „Экология“», — сказала Абрамченко.

Кроме финансовой поддержки правительство поможет области с оптимизацией сроков ликвидации и расходов, поиском необходимых решений. Кабмин уже подготовил типовые технологические решения для рекультивации свалок и полигонов. Благодаря этому рекультивировать полигоны станет дешевле в среднем на три-пять миллионов рублей за гектар.

«Есть стандарт технологических решений, которые нужно принимать для того, чтобы полигон был правильно рекультивирован — с фильтратом, отвердением свалочных газов и так далее. По оценкам аналитиков, стоимость правильной рекультивации одного гектара полигона — около 20 миллионов рублей», — добавила Абрамченко.

Она обратила внимание на важность того, чтобы все объекты, включая накопление, сортировку, утилизацию отходов, не загрязняли воздух в Омске. При принятии решений это будет главным приоритетом, сказала Абрамченко.