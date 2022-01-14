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    14 января 2022, 15:39

    Абрамченко: человечество должно пересмотреть свои привычки из-за мусора

    Редакция сайта 360°

    Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала граждан и правительства стран пересмотреть свои привычки и принципы экономики в связи с увеличивающимся уровнем потребления.

    Абрамченко: человечество должно пересмотреть свои привычки из-за мусора

    «Необходимо пересматривать привычки и уходить от принципов традиционной экономики, которые связаны с добычей, производством, использованием и накоплением большого количества мусора, к принципам экономики замкнутого цикла», — отметила Абрамченко, выступая на Гайдаровском форуме в пятницу.

    По ее словам, если человечество продолжит потреблять на том же уровне и ничего не будет менять, то потребуются ресурсы трех планет Земля.