Абрамченко: человечество должно пересмотреть свои привычки из-за мусора

Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала граждан и правительства стран пересмотреть свои привычки и принципы экономики в связи с увеличивающимся уровнем потребления.

«Необходимо пересматривать привычки и уходить от принципов традиционной экономики, которые связаны с добычей, производством, использованием и накоплением большого количества мусора, к принципам экономики замкнутого цикла», — отметила Абрамченко, выступая на Гайдаровском форуме в пятницу.

По ее словам, если человечество продолжит потреблять на том же уровне и ничего не будет менять, то потребуются ресурсы трех планет Земля.