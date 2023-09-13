Экология 13 сентября 2023, 09:47 Абрамченко: беспилотники начнут массово применяться в сфере экологии и обращения с отходами РЭО

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Мониторинг лесных пожаров, состояния недр и водных объектов, а также объектов обращения с отходами — вице-премьер Виктория Абрамченко назвала ключевые сферы в области экологии, в которых с 2024 года начнут применяться беспилотные авиационные системы (БАС). Стратегическая сессия под руководством Председателя Правительства Михаила Мишустина по развитию БАС состоялась 12 сентября.

«Это одно из наиболее динамично развивающихся направлений во всем мире. Мы не должны отставать. Важно, что в новый национальный проект вошло практическое применение БАС в сельском и лесном хозяйстве. В области обращения с ТКО и осуществлении надзорных полномочий», — сообщила Абрамченко.

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Уже с 2024 года БАС начнут использовать в различных сферах экологического блока. Например, при мониторинге лесных пожаров. Вице-премьер подчеркнула важность существенного снижения стоимости летного часа беспилотника по сравнению с классическим авиапатрулированием.

Применение БАС при мониторинге особо охраняемых природных территорий позволит вести учет видов и численности животных, а также бороться с браконьерством и пресекать незаконную деятельность.

При помощи беспилотников на объектах обращения с отходами будет оценена их остаточная вместимость, а на водных объектах будут делать обследования перед и после паводков, выявлять загрязнения прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

БАС позволит оценить состояние недр и вести контроль за соблюдением лицензионных требований. Например, при региональных геолого-съемочных работах можно будет проводить комплексную геофизическую съемку, следить за опасными экзогенными геологическими процессами.

За внесением пестицидов и агрохимикатов будут следить агродроны. Они также помогут в контроле за вегетативным состоянием посевов и ущербом от погоды.

Абрамченко также попросила Мишустина дать поручения по внесению изменений в законы для «безусловного и автоматического применения данных с БАС в качестве доказательной базы при обнаружении различных нарушений». Речь как о земельном, так и природоохранном законодательстве.