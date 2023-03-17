Экология 17 марта 2023, 12:02 Абрамченко: Байкал избавят от всех отходов

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Центральную экологическую зону Байкала избавят от мусора, а нарушителей будут наказывать. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью России-24.

«И еще один фактор, который мы вчера обсуждали в рамках правительственной комиссии по сохранению озера Байкал, — это влияние на центральную экологическую зону Байкала. Нужно убрать эту территорию так, чтобы тут не было мусора совсем. Я вчера призвала коллег закончить с мусором на Байкале. После того, как мы выделим все объекты в пределах центральной экологической зоны, все, что будет появляться далее, будет объектом пристального внимания правоохранительных органов. Дальше государство будет нещадно наказывать за то, что здесь будет происходить!» — заявила Абрамченко.

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Главной проблемой для Байкала она назвала наличие бывшего комбината на берегу озера — ​​Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. В этом году начнутся основные работы по ликвидации накопленного вреда. На это будет выделено федеральное финансирование в текущем году в объеме около 7 миллиардов рублей.