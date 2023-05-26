Экология 26 мая 2023, 13:58 Абрамченко анонсировала программу по борьбе с опустыниванием 14 регионов России

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Национальную программу действий по борьбе с опустыниванием для 14 регионов Российской Федерации подготовят до конца 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на пленарной сессии Невского международного экологического конгресса.

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«Другие последствия деятельности человека на суше связаны с деградацией почв и опустыниванием. До конца 2024 года будет создана Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием для 14 регионов нашей страны», — сказала Абрамченко.

По ее словам, общая площадь подверженных опустыниванию земель составляет более трех миллиардов гектаров, что представляет собой 40% продуктивной площади земного шара.

При этом данная проблема касается практически всех стран мира. В России сформирован уникальный опыт агроэкологических мероприятий, отметила вице-премьер.