Экология 01 декабря 2022, 15:14 Абрамченко: 7 млрд рублей вложат резиденты в строительство объектов на территории экотехнопарка в Нижегородской области

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Резиденты экопромышленного парка в Нижегородской области обеспечат утилизацию более 120 тысяч тонн вторичных ресурсов и производство из них востребованной промышленной продукции. Объекты будут построены в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Российский экологический оператор, курирующий проект, подписал соглашения с восемью резидентами, они вложат в объекты 7 млрд рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«На территории парка в Нижегородской области расположатся объекты по производству продукции из отходов и вторичного сырья — полимерных, древесных отходов, шин, стеклобоя. Ежегодно будет утилизироваться более 120 тысяч тонн вторичных ресурсов, из которых будет производиться готовая продукция для различных сфер, включая строительство. Соглашения подписаны с восемью резидентами, которые готовы вложить в объекты 7 млрд рублей. Экопромышленный парк в Дзержинске даст до 1500 рабочих мест на объектах резидентов экопромышленного парка и в сопутствующих сферах (услуги, логистика, производство материалов) и до 1 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней к 2030 году. Хочу напомнить, что основная задача в рамках федпроекта — увеличить к 2024 году долю использования вторичных ресурсов в строительстве — до 20%, в промышленности — до 15%. Создаваемые на территории экопромышленноо парка объекты утилизации в полной мере будут способствовать решению этой задачи», — сообщила Виктория Абрамченко.

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По словам геендиректора РЭО Дениса Буцаева, 8 резидентов экотехнопарка будут перерабатывать шины, пластик и другие отходы.

«НИИНТЦ „ДорНау“ будет заниматься переработкой автомобильных и крупногабаритных шин и полимерно-целлюлозных материалов с дальнейшим производством из них продукции в количестве до 175 тысяч тонн в год. На создаваемых объектах ежегодно для производства продукции будут утилизироваться 25 тысяч тонн шин и до 10 тысяч тонн макулатуры и полимерно-целлюлозных материалов. Завод „Окапол“ превратит отходы в 10 000 тонн полимерных фракций, которые затем можно будет добавлять в производство привитых полимеров, совместителей пластмасс и полимерных клеев (адгезивов). „ГК „СЭТ“ будет осуществлять производство синтетического волокна, геотекстиля, нетканого полотна, обеспечивая вовлечение до 14 тысяч тонн ПЭТ-отходов в хозяйственный оборот. ООО „ЭкоТермоГрупп“ создаст предприятие по производству древесно-полимерных композиционных материалов. „ЭкоТехно Групп“ реализует проект по производству синтетических продуктов по процессу Фишера-Тропша из полимерных отходов. ООО „Лидер“ будет заниматься производством продукции на основе стекла, ООО „Дзержинсккровля“ — производством кровельных материалов из переработанных полимеров и битумной крошки, ООО „Исток52“ — утилизацией АБС-пластика», — рассказал Денис Буцаев.

В рамках федпроекта до 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в каждом федеральном округе. Правительство выделит 1,4 миллиарда рублей на создание парка в г. Дзержинске Нижегородской области. При поддержке РЭО будет создана необходимая инженерная инфраструктура парка — сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обеспечена связь экопромышленного парка с дорогами общего пользования, в том числе строительство зданий и сооружений, предназначенных для использования резидентами.

До 2024 года экопромышленные парки также построят, помимо Нижегородской области, в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, в Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. «Экологический цифровой оператор» — дочернее предприятие РЭО — выступает застройщиком. Планируется выделение 9,4 миллиарда рублей из федерального бюджета.