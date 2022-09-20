Абрамченко назвала лучший регион ДФО по утилизации мусора | 360°

Экология 20 сентября 2022, 12:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Абрамченко назвала лучший регион ДФО по утилизации мусора

Читать 360tv в

Заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание по реализации реформы обращения с отходами в Дальневосточном федеральном округе. В совещании приняли участие руководители регионов округа, а также представители Минприроды, Росприроднадзора, ППК РЭО и другие.

Как сообщила Виктория Абрамченко, округ характеризуется самым низким объемом накопления отходов, при этом большой площадью территории и низкой плотностью населения, что исторически привело к модели преимущественно захоронения отходов. При этом темпы реализации реформы обращения с отходами в Дальневосточном федеральном округе не позволят большей части субъектов округа выполнить показатели Федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в 2024 году.

Реклама

В части планирования работы и выполнения показателей федпроекта наихудшая ситуация в Еврейской автономной области, где не выполнены показатели 2021 года и отсутствуют планы по вводу мощностей до 2024 года.

Реклама

«Среди всех субъектов округа можно выделить активную работу Камчатского края.Это единственный субъект, который перевыполнил показатели по утилизации в 2021 году и обеспечит достижение показателей федпроекта в 2024. В регионах Дальневосточного федерального округа мы видим существенные риски исполнения показателей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов», - констатировала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она отметила, что характерная проблема для реализации реформы в округе – малонаселенные и труднодоступные территории, для которых необходимо выработать системные решения и модели обращения с отходами. Вице-премьер поручила Минприроды России совместно с регионами и ППК РЭО оперативно подготовить предложения по изменению нормативно-правового регулирования, а также проработать организацию вывоза и накопления отходов с учетом экологических требований к организации площадок временного накопления отходов.

«Необходимо решить задачу по созданию экономически эффективной системы обращения с отходами без нарушения экологических требований. Для регионов Дальнего Востока характерны большие логистические затраты по транспортировке отходов на объекты, когда мусор за счет логистики становится «золотым». Финансовая нагрузка не должна ложиться на плечи граждан. Поэтому предлагается организовать временные площадки накопления, но с учетом соблюдения экологических стандартов. Самое главное – чтобы эти площадки не превращались в свалки», - сказала Виктория Абрамченко.

Также на совещании обсуждался вопрос внедрения раздельного сбора отходов в отдельных населенных пунктах ДФО. В 2022 году Правительство планирует оказать поддержку пяти субъектам округа для закупки контейнеров, всего планируется направить из федерального бюджета 118 млн. рублей, что позволит с учетом регионального софинансирования закупить более 15 тысяч контейнеров. Они будут направлены в Забайкальский край, Приморский край, Сахалинскую область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

0 0 0 0 0 0