Абрамченко: 17 затопленных судов убрали в рамках генеральной уборки

Утилизация судов в рамках генеральной уборки идет ускоренными темпами, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Вместо шести запланированных судов в этом году уже удалось поднять 17.

«Судно подлежит подъему, если, например, оно препятствует безопасному судоходству или рыболовству. Наносит вред окружающей среде или снижает туристический потенциал регионов. В этом году мы планировали поднять и утилизировать шесть судов, но сделали больше. Утилизировали 17 судов. За это я хочу поблагодарить команду Минтранса и два региона — Камчатский край и Магаданскую область», — сказала Абрамченко в докладе премьер-министру Михаилу Мишустину.

По поручению Мишустина, в России начата генеральная уборка, которая распространяется не только на сушу (заброшенные предприятия и свалки), но и на море. По поручению президента РФ на генеральную уборку до 2024 года предусмотрели 20 миллиардов рублей, из них на утилизацию затонувших кораблей — более миллиарда. По словам Абрамченко, подъем и утилизация судов идет опережающими темпами.

Кроме того, в феврале этого года правительство утвердило план мероприятий по подъему и удалению затонувших судов в акватории Дальневосточного федерального округа. На данный момент завершена инвентаризация затонувших судов и определены критерии приоритетности их подъема, уточнила Абрамченко.

Вице-премьер также сообщила о внесении в Госдуму трех законопроектов, которые направлены на создание системы штрафов для судовладельцев, намеренно затапливающих корабли. Максимальный штраф будет составлять 20 миллионов рублей.