Экология 17 мая 2023, 14:54 Абрамченко: 100% всей упаковки в России начнут утилизировать с 2027 года

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С января 2027 года производители упаковки должны будут отвечать за утилизацию 100% упаковки в России. Такая обязанность наступит в рамках закона о расширенной ответственности производителя (РОП), которым был внесен Правительством РФ на рассмотрение в Госдуму в апреле 2023 года. Повышение нормативов утилизации будет постепенным, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Обязанность утилизировать весь выпущенный объем упаковки устанавливается прямой нормой закона с 1 января 2027 года, чтобы производители могли подготовиться. До этой даты предлагается плавное повышение нормативов утилизации. До 55-% — в 2025 году и до 75% — в 2026 году», — сообщила Абрамченко.

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Нормативы утилизации на другие виды товаров, например, текстиль, электронную технику, шины будут устанавливаться актом Правительства.

По словам Абрамченко, обязанность по утилизации была перенесена с производителей товаров на производителей упаковки. Это связано с тем, что в основном отходы представляют собой упаковку, а не товар, который был в употреблении. По данным отраслевой отчетности, половину всего объема твердых коммунальных отходов в стране составляет упаковка.

«Таким образом, мы освободим производителей продуктов питания и других товаров от необходимости заниматься утилизацией или платить экосбор за упаковочные материалы. Это решение также будет стимулировать производителей упаковки развивать самостоятельную утилизацию и выпускать более экологичные виды упаковки», — добавила зампред Правительства РФ.

С привлечением отраслевых экспертов Правительство провело масштабную работу по анализу существующей системы, выявлению недостатков и подготовке реформы РОП. Была утверждена Концепция совершенствования института РОП и разработан соответствующий законопроект. 25 апреля 2023 года Правительство РФ внесло проект закона в Государственную Думу. Вступление в силу законопроекта ожидается с января 2024 года.