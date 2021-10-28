Абрамченко: в реформу обращения с отходами будет привлечено 100 млрд рублей

Наблюдательный совет РЭО одобрил программу выпуска облигаций ППК «Российский экологический оператор» на 100 миллиардов рублей. В рамках облигационной программы РЭО будет финансировать проекты по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Всего планируется создание более 800 объектов до 2024 года, часть этих объектов будет профинансирована в рамках указанной программы.

«В этом году Правительство одобрило для Российского экологического оператора такую меру поддержки отрасли, как облигационный заем. Следующий этап — это выход публично-правовой компании на биржу. Зеленые облигации — необходимый финансовый инструмент для поддержки проектов в сфере обращения ТКО. Привлечение широкого круга инвесторов необходимо для самостоятельного развития отрасли и экономики замкнутого цикла», — отметила Виктория Абрамченко.

«Для выполнения целей нацпроекта „Экология“ мы должны привлечь в отрасль порядка 350 миллиардов инвестиций. Для привлечения частных денег РЭО готовится осуществить выпуск облигаций на общую сумму 100 миллиардов рублей. Финансирование инвестиционных проектов средствами, привлеченными за счет выпуска облигаций ППК РЭО, позволит обеспечить до конца 2024 года создание объектов по обработке ТКО мощностью до 6,9 млн тонн в год и объектов по утилизации мощностью до 2,3 млн тонн в год.

После того, как Центробанк зарегистрирует программу, мы начнем делать отдельные выпуски под конкретные проекты в рамках этой программы. Это будет выпуск для широкого круга инвесторов, как юридических, так и, мы надеемся, физических лиц, любой сможет пойти и купить облигации ППК РЭО и внести свой вклад в развитие отрасли по обращению с ТКО в своем регионе», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Каждый заем будет обеспечен обязательствами по конкретным проектам создания объектов по обращению с отходами в регионах. Предположительно, это будут концессионные соглашения, инвестсоглашения, либо коммерческие инициативы по созданию объектов обращения с ТКО, по которым будут гарантии со стороны регионов или крупных компаний. Срок обращения каждого выпуска составит до 12 лет.