Экология 01 февраля 2023, 13:42 99% сообщений граждан решены в «РЭО Радар» в Орловской области

Читать 360tv в

Большинство сообщений (99%), поступивших от жителей Орловской области через федеральную систему мониторинга региональных операторов по вывозу отходов «РЭО Радар», решено или находятся в работе в 2022 году. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«С января по декабрь 2022 года в „РЭО Радар“ поступило более 50 сообщений от жителей Орловской области. Большая часть из них находится в работе или уже решена (99%). Как правило, люди жалуются на нарушение сбора отходов. Основной целью работы „РЭО Радар“ является получение обратной связи от жителей России по поводу вывоза отходов. О нарушениях можно оставить по звонку или на сайте „РЭО Радаре“, сообщение мы направим региональным операторам. В Орловской области это ООО „УК „Зеленая роща“», — рассказал Денис Буцаев.

Реклама

По данным «РЭО Радар», в 2022 году количество обращений от жителей Орловской области составило 53, из них уже решено или находится в работе 52. Граждане жалуются на нарушение сбора мусора — 37 сообщений, стихийные свалки — 4, сброс опасных отходов — 2, неприятный запах — 1, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора — 1 и другие проблемы, связанные с вывозом отходов.

«РЭО Радар» — сервис, созданный Российским экологическим оператором, позволяет собирать жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.

С помощью информационного портала можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Для этого нужно загрузить фотографию и указать адрес или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Обращения передают региональным операторам или муниципальным властям. С начала работы «РЭО Радар» сервис позволил решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами.