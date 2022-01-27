85% утилизаторов оказались не готовы предоставить государству данные о своей работе

Около 600 российских компаний в сфере переработки подали данные для внесения в реестр утилизаторов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Таким образом они подтвердили, что готовы к прозрачной работе в сфере обращения твердых коммунальных отходов. При этом общее число компаний-утилизаторов составляет порядка 4000. Об этом сообщил Российский экологический оператор, формирующий реестр утилизаторов.

«Российский экологический оператор в прошлом году начал формирование реестра утилизаторов отходов. По состоянию на январь 2022 года мы получили данные от 600 компаний о мощностях по утилизации лишь 6,5 млн т товаров и упаковки по всей стране, хотя ежегодно в России, по данным федеральной схемы обращения с отходами, образуется около 60 млн т твердых коммунальных отходов, Мы собираем не только данные о компании, но и о мощностях переработки, объемах утилизации и производимой продукции переработки. Мощности по утилизации объектов, которые уже представили информацию для последующего внесения в реестр утилизаторов распределились таким образом, полимеры — один миллион тонн, бумага — около пяти миллионов тонн, дерево — 564 тысячи тонн. Эти 600 компаний — те предприятия, которые выражают готовность прозрачно работать по новой системе РОП. В целом, по стране компаний-утилизаторов гораздо больше — около 4 тысяч компаний, но не все готовы работать по честным правилам», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Согласно концепции РОП, производители и импортеры обеспечивают утилизацию отходов от использованных товаров самостоятельно через создание собственной инфраструктуры по сбору, накоплению, обработке и утилизации отходов от использования товаров или путем заключения договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. В будущем договоры будут заключаться только с теми, кто включен в Реестр утилизаторов, пояснили в РЭО.

«В рамках работы по формированию реестра утилизаторов РЭО собрали данные о переработчиках товаров и упаковки более, чем от 600 организаций. Это юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по утилизации отходов и изъявившие желание участвовать в системе РОП. Предприятия представили данные о своих компаниях, мощностях технологический линий, перерабатываемых видов отходов, а также о продукции, получаемой в результате переработки», — отметил директор по устойчивому развитию ППК РЭО Игорь Забралов.

В целях реализации концепции РОП ППК РЭО формирует три реестра, первый — реестр утилизаторов, второй — реестр упаковки, третий — реестр производителей товаров, товаров в упаковке.

РЭО обратился ко всем субъектам РОП, в которые входят предприятия по утилизации, производители товаров и упаковки, предоставить необходимые сведения. Запрос и перечень опубликован на сайте РЭО в специальном разделе о РОП.

Соответствующие запросы были также направлены по перечню предприятий, информация о которых имелась в распоряжении ППК РЭО. В случае, если компания не получила письмо ППК РЭО, то сведения она может предоставить самостоятельно.