Экология 16 декабря 2022, 15:39 8 объектов мощностью обработки более чем 600 тысяч тонн отходов в Воронежской области войдут в федеральную схему

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Более 300 тысяч тонн ТКО будут приходиться на утилизацию

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудили развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе, а также согласовали перечень объектов, которые войдут в федеральную схему обращения с ТКО, и договорились совместно работать над реализацией этих проектов в рамках концессионных соглашений.

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«В рамках рабочей встречи согласовали с Александром Викторовичем, какие объекты обработки отходов в Воронежской области войдут в федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Это будет восемь объектов, которые суммарно смогут обрабатывать 600 тысяч тонн отходов в год, более 300 тысяч тонн из которых будут приходиться на утилизацию. Проекты планируется реализовывать на основе концессионных соглашений», — рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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«Сейчас мы вносим в федеральную схему сведения о планируемых к строительству, реконструкции объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО, строительство или реконструкция которых возможны за счет привлечения средств федерального бюджета или РЭО. Речь идет о перспективных объектах, финансирование которых поддержано на федеральном уровне», — сказал заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Финансирование может со стороны РЭО может быть оказано путем предоставления льготных долгосрочных займов инвесторам, реализующим в регионе концессионные и инвестиционные проекты. Создание указанных комплексов позволит достичь региону показателей нацпроекта «Экология» по 100% сортировке и снижению захоронения ТКО в два раза уже в 2025 году.