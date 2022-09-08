8 мусорных заводов за 8,5 млрд рублей построят в Приморском крае с поддержкой ППК «РЭО» | 360°

Экология 08 сентября 2022, 12:00 (обновлено: 08 сентября 2022, 13:14) Поделиться Telegram

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Viber 8 мусорных заводов за 8,5 млрд рублей построят в Приморском крае с поддержкой ППК «РЭО»

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Их общая мощность составит 524,5 тысячи тонн в год

В Приморском крае появится восемь объектов обращения с твердыми коммунальными отходами общей мощностью более 500 тысяч тонн в год. Проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений, финансирование предоставит Российский экологический оператор.

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«В Приморском крае уже заключено первое концессионное соглашение, мы ожидаем заключение до конца первого квартала 2023 года еще семи концессий на строительство 8 комплексов по обращению с ТКО общей мощностью 524,5 тысячи тонн в год. Общий объем инвестиций составит более 8,5 млрд рублей. ППК „РЭО“ сможет предоставить концессионерам льготное финансирование за счет средств, полученных от размещения облигационного займа. Создание данных объектов позволит обеспечить 100%-ное достижение в Приморском крае показателей Федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ национального проекта „Экология“ задолго до 2030 года», — сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

«Финансирование создания объектов планируется осуществить за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК „РЭО“, в объеме до 95% от суммы инвестиций, путем предоставления льготного займа концессионеру на срок до 12 лет. Финансирование ППК „РЭО“ может быть предоставлено после получения положительных заключений государственных экспертиз на разработанную концессионером проектно-сметную документацию», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.

Соглашение о взаимодействии ППК «РЭО» с Приморским краем было подписано на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме.

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