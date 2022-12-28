Экология 28 декабря 2022, 15:15 8 компаний из Индии, Китая, Беларуси, Мьянмы и Турции захотели сотрудничать с Россией в сфере ТКО

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Российский экологический оператор подписал 8 соглашений с зарубежными компаниями о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Среди стран, с которыми Россия будет развивать экономику замкнутого цикла, — Мьянма, Индия, Китай, Белоруссия и Турция.

«Всего мы подписали 10 международных соглашений в 2022 году, в том числе с компанией „Веолия Восток“ и Деловым советом „Россия-АСЕАН“. Еще 8 соглашений мы заключили с компаниями из Мьянмы, Индии, Турции, Китая, Сотрудничество со всеми организациями будет строиться на принципах построения экономики замкнутого цикла и формирования комплексной системы обращения с отходами в нашей стране и государствах, в которых базируются эти компании. Например, с Мьянмой у нас уже ведется активное взаимодействие. В рамках межправительственного сотрудничества подписали с крупной компанией ECOCARE Co., Ltd, занимающейся строительством и инвестициями в инфраструктурные проекты на территории Республики Союза Мьянма, соглашение о сотрудничестве. Рассматриваем возможность реализации пилотного проекта по созданию комплекса по обращению с отходами либо национальной системы обращения с отходами. Мы очень ценим содействие наших коллег из дружественных стран и в свою очередь готовы делиться с ними лучшими отечественными разработками», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО и «Веолия Восток» подписали соглашение на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В рамках договоренности на территории Нижегородской области будут созданы два объекта утилизации отходов.

В октябре РЭО и ​​Деловой совет «Россия-АСЕАН» договорились о сотрудничестве в сфере реализации принципов экономики замкнутого цикла, улучшения экологической ситуации и обращения с ТКО. В качестве основных направлений совместной работы выделены научное, технологическое и инвестиционное взаимодействия между Россией и странами АСЕАН.