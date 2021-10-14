России нужно еще 722 тысячи баков для раздельного сбора и почти 6000 мусоровозов

Еще 722 682 контейнера для раздельного сбора необходимо установить в российских регионах до 2024 года, сообщили в Российском экологическом операторе, курирующем реформу отрасли по обращению с отходами. У страны также есть потребность в 5828 мусоровозах.

«К 2024 году мы должны выйти на показатели 50-процентной обработки ТКО, к 2030 — к 100% сортировке. Сейчас у нас есть потребность в 722 682 контейнерах для раздельного сбора, их надо установить в регионах до 2024 года. Региональным властям необходимо оказывать содействие регоператорам по привлечению муниципальных образований к обустройству контейнерных площадок, четко определить, кто приобретает контейнеры. Кроме того, нам нужно создать 137 тысяч контейнерных площадок. Что касается мусоровозов, то сейчас по России курсирует 18 тысяч машин, а нужно еще 5828», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев в рамках Российского экологического форума.

Правительство ранее рассмотрело заявки регионов на получение субсидии для закупки контейнеров. По ней 46 субъектов получат один миллиард рублей, который позволит приобрести более 65 тысяч контейнеров. Российскому экологическому оператору поручили проследить за целевым расходованием средств.

Больше всего средств получат Воронежская, Тверская области, Кабардино-Балкария, Костромская, Свердловская, Оренбургская, Брянская области, Забайкальский край, Новосибирская область и Ингушетия.