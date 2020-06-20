70% месячной нормы осадков выпало в Москве за несколько часов

В Москве за несколько часов повреждены десятки деревьев, пострадали два человека из-за удара молнии, выпало целых 70% месячной нормы осадков. Об этом заявили столичные власти.

«Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, — до 70% от месячной нормы. Кроме того, сильный ветер повалил деревья», — рассказал вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в городе есть и подтопления, они случились из-за листвы и веток от поваленных деревьев, которые забили ливневые канализации.

Он также рассказал и о пострадавших из-за удара молнии. Мужчина и женщина укрывались от дождя под кронами деревьев в парке «Коломенское». Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, подчеркнул заместитель мэра.

Предупреждения от МЧС сохраняются до конца дня, поэтому жителям по-прежнему нужно быть аккуратнее, гуляя на открытой местности и в парках.