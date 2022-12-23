Экология 23 декабря 2022, 16:00 7 российских заводов по сортировке отходов внедрили искусственный интеллект на производстве

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Они находятся в Ставропольском крае, Подмосковье, Тверской, Калужской, Самарской, Свердловской областях.

Программное обеспечение на основе машинного зрения и искусственного интеллекта, разработанное для распознавания и сепарации ТКО, внедрили на семи российских объектах обращения с отходами. Цифровые системы контроля обращения с отходами, созданные российскими разработчиками, могут начать применять по всей стране. Проект оценил Российский экологический оператор: решение поможет бороться со свалками и оперативно собирать точные данные об образовании отходов по видам фракций с мусоросортировочных комплексов.

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«На одном из последних хакатонов было представлено программное обеспечение — позволяющее в автоматизированном режиме отслеживать и анализировать результаты обращения с отходами на мусоросортировочном комплексе на основе машинного зрения. Это современное решение, которое уже применяется на семи объектах обработки с отходами на Ставрополье, в Подмосковье, Тверской, Калужской, Самарской, Свердловской областях. По данным разработчиков, точность показателей достигает 96−97%. Это один из способов снижения объема полигонного захоронения. Такие системы позволяют эффективно и в больших объемах сортировать отходы.Также это поможет в решении проблемы с несвоевременными и недостоверными данными по конечным этапам обращения с ТКО, регистрируемых по форме 2-ТП. А без оперативных данных снижается качество отраслевых показателей реализации реформы, ухудшается качество прогнозов по работе отрасли, что в итоге негативно влияет на качество принимаемых решений. РЭО готов оказать финансовую поддержку проекту, а также поддержку на уровне интеграции с существующими системами. Все новые проекты можно подключать к системе контроля», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Технология компании Leonovich Labs в тестовом режиме применяется на таких производствах, как ООО «ЖКХ» в Пятигорске, ООО «МАГ Груп» в Нижегородской области, на КПО «Восток» в Подмосковье, на Тверском заводе вторичных полимеров, МСК «Алапаевский» (ГК «Экос) в Екатеринбурге, Калужском заводе по производству альтернативного топлива и на мусоросортировочном комплексе „Компаньон-Самара“.

Предполагается, что данные в режиме реального времени будут собираться с камер установленных на мусоросортировочных комплексах, затем обрабатываться, а по результатам автоматизированного анализа будут формировать отчеты. Затем данные будут синхронизироваться с государственными базами для проверки отчетности. Использование системы возможно на комплексах, где РЭО принимает участие как инвестор. Субсидирование обеспечивается в рамках импортозамещения, ежегодный платеж — за каждый подключенный объект.

Определение объема отходов и количества объектов происходит с помощью системы машинного зрения. Рассчитываются показатели веса по плотности материала, распознаются типы вторсырья на конвейерной ленте.

В начале декабря РЭО определил победителя экохакатона Green Tech Startup Booster, организованного совместно с Фондом «Сколково». Победу одержала компания NevLabs. Разработчики представили робота-сортировщика, работающего на основе нейронной сети. Всего пять команд-разработчиков инновационных решений продемонстрировали работу своих устройств и ПО с искусственным интеллектом для распознавания и сепарации в условиях, приближенных к реальным.