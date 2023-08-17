Экология 17 августа 2023, 18:23 697 компаний отрасли обращения с отходами проверят на оснащение необходимым оборудованием

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Росприроднадзор проведет обязательные профилактические визиты в рамках федерального государственного экологического контроля в период с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года.

Соответствующее поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко. С инициативой по организации проверок ранее выступал Российский экологический оператор для того, чтобы выявить организации, имеющие техническую возможность подключаться к автоматизированным системам мониторинга.

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В перечень проверяемых вошли компании, которые эксплуатируют объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами и проигнорировали запросы Росприроднадзора. Ранее ведомство выступало к ним с требованием представить проектную и правоустанавливающую документацию на свои объекты.

«Это важно сделать для того, чтобы оценить, насколько выполняются обязательные требования в части оснащения объектов средствами измерения массы ТКО и выявить те площадки, где этого оборудования нет. Объясню, почему это необходимая для нашей отрасли мера. Сегодня в России, к сожалению, складывается ситуация, при которой отсутствуют достоверные данные об обращении с отходами на объектах обработки, обезвреживания и (или) захоронения. В ходе интеграции автоматизированных систем учета TKO и электронной модели федеральной схемы обращения с TKO мы обнаружили, что на значительной части объектов техническая возможность интеграции просто отсутствует. Все потому, что нет средств весового контроля. Поэтому только придерживаясь установленных требований, мы сможем выстроить полноценную инфраструктуру и синхронизировать ее с современными ИТ-решениями», – отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Требование о том, что владельцы объектов обязаны оборудовать принадлежащие им объекты средствами измерения массы TKO, вступило в силу с 15.06.2017 года.