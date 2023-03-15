Экология 15 марта 2023, 14:08 6 регионов нашли инвесторов для проектов с сфере ТКО на 33 млрд рублей

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Проекты планируется финансировать в 2023–2024 годах.

Шесть регионов с начала 2023 года выставили на торги девять частных концессионных инициатив (ЧКИ) на общую сумму 33,7 млрд рублей. Оказать поддержку в объеме до 95% от стоимости проектов готов Российский экологический оператор.

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«Мы видим большую активность на рынке в отношении инвестиционных проектов по созданию объектов по обработке и утилизации отходов. Востребованность демонстрируют инструменты в сфере государственно-частного партнерства. На март 2023 года в РЭО на рассмотрении 24 ЧКИ на общую сумму 67,2 млрд рублей в 17 субъектах РФ. Еще девять концессионных проектов на 33,7 млрд рублей были выставлены шестью субъектами РФ на торги, инвесторы найдены, ждем скорейшего заключения соглашений. В 2022 году заключено 27 концессионных соглашений с планируемым предоставлением льготного финансирования РЭО. Регионам РЭО помогает заключать концессионные соглашения методологически, а также готов профинансировать до 95% от стоимости проектов за счет средств от выпуска облигаций», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего на разных стадиях структурирования или согласования в органах государственной власти находится 107 концессионных проектов на общую сумму 278,2 млрд рублей в 54 субъектах РФ. РЭО может предоставить финансирование до 95% от стоимости проекта за счет облигаций, в том числе зеленых, выпускаемых РЭО, с субсидированием 90% ключевой ставки Центробанка. Это позволяет финансировать концессионные проекты в регионах России по ставке 5-6% годовых.

Всего отрасли требуется инвестиций до 2030 года около 500 млрд рублей, или 70 млрд рублей ежегодно. Об этом на выставке WASMA-2023 рассказала руководитель департамента ГЧП ППК РЭО Александра Голованова.

«Безусловно возможности федерального и региональных бюджетов с учетом текущей экономической ситуации ограничены, поэтому ставку мы делаем на привлечение внебюджетного финансирования. Но сталкиваемся с рядом проблем — это высокая стоимость строительства, которое выросло за 2022 год в цене примерно на 20%, социальная напряженность, начальный этап формирования системы сбора и сортировки отходов, вероятность недозагрузки создаваемых объектов обращения с ТКО, рост платы для населения, рост тарифа выше нормы. Решения этих проблем предлагается искать в тарифной политике государства, льготном кредитовании, прямом субсидировании и механизме расширенной ответственности производителей (РОП)», — сказала Голованова.

Она добавила, что помимо концессионных соглашений РЭО поддерживает проекты в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 1222. Капитальный грант предоставляется малообеспеченным субъектам РФ на сумму до 95% от стоимости проекта. В ходе первого этапа по этой программе уже финансируются из федерального бюджета 4 объекта в 2 субъектах РФ. Также РЭО доступна мера поддержка в виде выкупа облигационного займа, это финансирование до 28,9% стоимости проекта.