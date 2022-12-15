Экология 15 декабря 2022, 18:55 6 мусорных заводов за 2,8 млрд рублей появятся в Ульяновской области

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Они будут обрабатывать 258 тысяч тонн отходов ежегодно

В рамках рабочей встречи генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева и губернатора Ульяновской области Алексея Русских прошло обсуждение строительства перспективных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

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«Сегодня обсудили с Алексеем Юрьевичем создание объектов обращения с ТКО в Ульяновской области. Запланировали создание и реконструкцию шести объектов, которые суммарно смогут перерабатывать 258 тысяч тонн отходов в год. Дорожная карта с субъектом подписана, проекты планируется реализовывать на основе концессионных и инвестиционных соглашений. Финансирование РЭО может предоставить после разработки проектно-сметной документации и получения заключений госэкспертизы. Планируется, что оно составит 90-95% от общей суммы инвестиций», — рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Наиболее крупным объектом станет комплекс по обращению с ТКО «Майна». Он будет обрабатывать и утилизировать до 150 тысяч тонн отходов в год. Строить комплекс будет концессионер, выбранный в соответствии с законодательством Российской Федерации. Четыре объекта, в том числе два объекта компостирования и объект сортировки, будут реализовываться силами регоператора ООО «УК Экостандарт». Объект утилизации органической фракции ТКО построит ООО «Профэко». Общая сумма расходов составит порядка 2,8 млрд рублей.

В Ульяновской области развиваются и более локальные проекты по переработке отходов. Например, Ульяновский филиал Российской экологической академии и компания ООО «Полимерные технологии» создают из пластиковых отходов полимерно-песчаные люки. Каждый год более 1500 т пластика становятся люками, плиткой, водоотводами и т.д. Они в два раза дешевле чугунных, легче, служат до 50, не ржавеют и не выгорают. Сейчас эти люки расходятся в 25 регионов России.