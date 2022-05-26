6 комплексных объектов по обращению с ТКО за 9,4 млрд мощностью 900 тысяч тонн появятся в Новосибирской области

Шесть комплексных объектов по обращению с отходами построят в Новосибирской области. Общая мощность объектов составит более 900 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, а вложения в проекты оцениваются в 9,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев по итогам встречи с губернатором Андреем Травниковым.

«Обсудили с Андреем Александровичем реализацию проектов по созданию сортировочных комплексов на территории Новосибирской области и развитие инфраструктуры в регионе. Планируется, что все проекты будут реализованы на основе концессий. Два проекта — это крупные объекты для нужд Новосибирска и прилегающих муниципальных образований мощностью 800 тысяч тонн в год. Менее крупные четыре объекта (в Татарском, Тогучинском, Каргатском и Куйбышевском районах) обеспечат закрытие потребностей оставшихся районов Новосибирской области. Создание этих объектов позволит обеспечить выполнение на территории области показателей Федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ и экологически безопасное обращение с отходами на многие годы. Общая стоимость перспективных объектов в Новосибирской области оценивается в 9,4 млрд рублей», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

Конкурсы на право заключения концессионных соглашений планируется объявить в июне 2022 года, сами концессионные соглашения могут быть заключены уже в октябре этого года.

«Все проекты планируется реализовать на основе концессионных соглашений, ППК „РЭО“ сможет предоставить финансирование (часть от общей суммы) для обеспечения создания всех объектов в виде льготного займа концессионерам за счет средств, полученных от размещения облигаций компании. Мы рассчитываем, что уже в этом году концессионеры приступят к проектированию всех перспективных объектов, и уже в начале следующего года мы сможем вынести эти проекты на рассмотрение Наблюдательного совета ППК РЭО для принятия решения о финансировании. Все объекты могут быть созданы уже в середине 2024 года», — добавил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев.