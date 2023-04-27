Экология 27 апреля 2023, 10:53 500 педагогов обучат российских школьников раздельному сбору на каникулах

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Российские учителя примут участие в вебинарах «Лето в стиле Эко»

Цикл вебинаров с педагогами и студентами по организации занятий со школьниками в каникулярный период на тему правильного обращения с ТКО «Лето в стиле Эко» стартовал 26 апреля. Онлайн-занятия пройдут при поддержке Российского экологического оператора. В них примут участие 500 педагогов, которые впоследствии проведут занятия с детьми.

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«РЭО подготовил для педагогов еще один полезный курс, на котором они смогут повысить уровень экологических знаний и профессиональных компетенций, а также стать организаторами экопросветительских тематических программ и занятий по формированию навыков раздельного сбора отходов у школьников в каникулярный период. Планируется, что в цикле вебинаров примут участие 500 педагогов из 40 субъектов РФ», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Темами 4 онлайн-занятий станут подходы к формированию культуры обращения с ТКО у школьников в каникулярный период «Просто о сложном», «От экопривычки до экопроекта — умные экоканикулы», «Эковолонтерство в образовательных проектах», «Разрабатываем программу экосмены „Лето в стиле Эко“».

«Участниками вебинаров могут стать педагоги школ и организаций дополнительного образования — участники Всероссийского образовательного проекта по формированию культуры обращения с отходами „ЭкоХОД“, педагоги и студенты-волонтеры, реализующие программы экологического образования и просвещения», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Участники в режиме диалога будут общаться с экспертами и модераторами программ естественно-научной направленности для педагогов ФЦДО, финалистами конкурса «Большие вызовы для учителя» (ОЦ «Сириус»), Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» и молодëжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Зарегистрироваться можно по ссылке.