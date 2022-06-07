5 заводов за 9,4 миллиарда рублей появятся на Алтае

Первый проект КПО «Павловский» будет обрабатывать 300 тысяч тонн отходов в год. Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию до 2024 года.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудили строительство объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Общая стоимость объектов оценивается в сумму более 8 миллиардов рублей.

«Обсудили с руководством Алтайского края строительство пяти объектов обращения с ТКО совокупной мощностью около 600 тысяч тонн в год. Первый проект — самый крупный — это создание КПО „Павловский“ на 300 тысяч тонн в год. Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию до 2024 года и закроет практически половину потребностей региона в мощностях по переработке», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

Чтобы прийти к выполнению показателей нацпроекта, всего Алтайскому краю до 2030 года необходимо построить мощности по обработке отходов на 600 тысяч тонн в год. Это станет возможным за счёт строительства следующих комплексов переработки отходов: «Алейский» (100 тысяч тонн в год), «Бийский» (100 тысяч тонн в год), «Заринский» (50 тысяч тонн в год) и «Славгородский» (50 тысяч тонн в год).

Стоимость всех объектов, необходимых Алтайскому краю, оценивается примерно в сумму более 8 млрд рублей. Проекты предлагается реализовать на основе концессионных соглашений с финансированием за счёт средств, полученных от реализации облигаций ППК РЭО.

«ППК РЭО может обеспечить финансирование до 95% от необходимого объёма инвестиций путём предоставления льготного долгосрочного займа концессионеру за счёт средств, полученных от размещения облигаций РЭО», — добавил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев.

Напомним, в феврале 2022 года между ППК РЭО и Правительством Алтайского края, в том числе по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, с одним из первых была подписана дорожная карта. В апреле в рамках исполнения дорожной карты правительство края направило предложения относительно объектов, планируемых к созданию в рамках реализации инвестиционных проектов.