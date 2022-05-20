5 млрд рублей направят для решения задач реформы обращения с отходами в СКФО

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами направлена на увеличение объемов вовлекаемого вторсырья в оборот, в связи с этим в Северо-Кавказском федеральном округе будет построен первый экотехнопарк в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла», сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, в округ направят 5 млрд рублей в рамках реформы.

В СКФО построено 6 объектов инфраструктуры, мощность введенных в эксплуатацию с 2019 года объектов составила немногим более 770 тыс. тонн в год по обработке и 15,5 тыс. тонн в год по утилизации ТКО. Такие объекты введены в эксплуатацию в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике.

По итогам совещания, посвященного реализации реформы обращения с отходами в Северо-Кавказском федеральном округе, вице-премьер отметила, что Институт развития АО «Кавказ.РФ» выделит 5 млрд рублей на развитие системы обращения с ТКО в регионах Северного Кавказа. «Усилия корпорации и усилия Российского экологического оператора будут объединены. Благодаря всем мерам поддержки будет выстроена эффективная система обращения с отходами в округе и достигнуты показатели проекта», — сообщила Абрамченко.

«Ключевой задачей реформы является снижение захоронения отходов за счет вовлечения отсортированных из них полезных фракций в хозяйственный оборот (то есть утилизации). В Ставропольском крае будет построен первый в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» экотехнопарк, который позволит увеличить объемы вовлекаемого в оборот вторсырья. Он расположится на территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск» и будет охватывать четыре региона — Ставропольский край, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. Кроме того, РЭО продолжает работу по инвестпроектам в других регионах. Со стороны ППК действует ряд мер поддержки таких проектов. В 2022 году запускается новый механизм льготного финансирования через ППК РЭО по ставке около 6−7%, а также расширены механизмы участия РЭО по финансированию создания объектов инфраструктуры в рамках постановления № 1727», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор Денис Буцаев.

Вице-премьер обратила внимание на объем работ, который региону еще только предстоит выполнить. «Для выполнения задач реформы необходимо создать или реконструировать 14 объектов по обработке мощностью 2,6 млн тонн. Кроме того, нужны еще 19 объектов по утилизации мощностью 1,3 млн тонн. Регионам СКФО необходимо существенно нарастить темпы реализации реформы», — сказала Виктория Абрамченко.

Во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа запущен институт «регионального оператора», ППК «РЭО» совместно с Минприроды России проведена инвентаризация всей инфраструктуры отрасли, определены существующие пробелы и намечены точки роста.

«Безусловным лидером в округе является Ставропольский край: все показатели проекта выполняются, край идет с опережением. Мы посмотрели площадку, на которой появится первый в России экотехнопарк, куда будут свозиться отходы с тем, чтобы из этих отходов появлялись новые товары, расходные материалы, например для дорожного строительства. Тем самым мы будем сокращать потребление первичных ресурсов, а еще — увеличивать количество рабочих мест в округе. Большие надежды мы возлагаем на Чеченскую Республику. Считаем, что она войдет в двадцатку общероссийского рейтинга уже в 2023 году. Также видим результаты работы в Республике Дагестан и Северной Осетии», — отметила зампред Правительства.

В то же время есть регионы, которые пока не могут похвастаться исполнением показателей федерального проекта. «К сожалению, пока нет ощутимых успехов для Ингушетии. Но мы договорились, что коллеги приедут в Москву, и мы совместно составляем план действий, каким образом можно уже в 2024 году создать соответствующие мощности по сортировке и по утилизации, сократить количество несанкционированных свалок», — отметила Абрамченко.