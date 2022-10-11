5 комплексов по переработке отходов общей мощностью 1,5 млн тонн в год будут созданы в Краснодаре | 360°

Экология 11 октября 2022, 11:08 Поделиться Telegram

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Viber 5 комплексов по переработке отходов общей мощностью 1,5 млн тонн в год будут созданы в Краснодаре

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Российский экологический оператор подписал соглашение с «РТ-Инвест» и Краснодарским краем на полях Российского экологического форума. Оно направлено на развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионе, в котором планируется построить пять мусороперерабатывающих комплексов мощностью 1,5 млн тонн в год.

«Летом мы ожидали от края предоставление концепции развития инфраструктуры обращения с отходами в регионе. На Кубани запланировано пять комплексов обращения с отходами за 23 млрд рублей. Но без утверждения Концепции этого не произойдет, доработать ее было поручено потенциальному инвестору „РТ-Инвест“. Сейчас на полях РЭФ мы подписали соглашение о взаимодействии между АО „РТ-инвест“ и администрацией Краснодарского края. РЭО выражает надежду на усиление сотрудничества как с компанией, так и регионом», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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Соглашение на полях РЭФ подписали генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и генеральный директор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

«Успешный опыт нашей компании в построении комплексной инфраструктуры по обращению с отходами создает все условия для его масштабирования. На первом этапе мы начнем с внедрения раздельного сбора, промышленной сортировки, компостирования органики и переработки вторичных ресурсов. Это современная, оптимальная практика, соответствующая принципам экономики замкнутого цикла. Комплексы позволят отказаться от создания новых полигонов. После второго этапа власти региона смогут закрыть и рекультивировать действующие», — сообщил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

На данный момент финансовая модель реализации концепции включает пять комплексных объектах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Инвестиции в них оцениваются в 23 млрд рублей. РЭО готов со своей стороны предоставить финансирование проекта в размере 16,5 млрд рублей через механизм облигационного займа сроком 11−12 лет по льготной ставке.

Планируется, что объекты будут принимать на обработку все 100% входящего потока ТКО и будут включать в себя утилизацию в виде компостирования. Совокупная мощность комплексов составит 1 500 000 тонн в год. В Туапсинском районе будет построен объект на 350 тонн в год, в Анапе — на 200 тысяч тонн, в Армавире — на 450 тысяч тонн, в станице Староминская — на 200 тысяч тонн и в городе Верхнее Буу — на 300 тысяч тонн в год.

Также Российский экологический оператор подписал соглашение с «РТ-Инвест Ресайклинг» на полях Российского экологического форума. Оно включает в себя взаимодействие в рамках создания экопромышленного парка. Компании наладят производство товаров из вторсырья в одном из экотехнопарков.

Российский экологический форум проходит 10–11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

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