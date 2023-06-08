Экология 08 июня 2023, 14:36 400 тысяч тонн ТКО будут ежегодно обрабатывать в Башкирии

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Стоимость комплексного объекта оценивается в 6 млрд рублей, Российский экологический оператор вложит 95% этой суммы

Объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью обработки 400 тысяч тонн и утилизации 216 тысяч тонн в год построят в Уфимском районе Башкирии. Российский экологический оператор готов на 95% профинансировать проект за счет облигаций компании. Общая сумма инвестиций оценивается в более чем 6 млрд рублей. Концессионное соглашение было подписано между Минэкологии Республики Башкортостан и ООО «РусЭкоГрупп — Уфа».

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«В Башкирии заключена третья концессия, в рамках которой будет построен основной комплексный объект мощностью обработки 400 тысяч тонн в год и утилизации 216 тысяч тонн. Инвестиции оцениваются в более чем 6 млрд рублей, из которых до 95% может предоставить РЭО за счет выпуска облигаций.

Три концессионных проекта позволят завершить создание в Республике комплексной системы обращения с ТКО, обеспечивающей в полном объеме достижение показателей нацпроекта «Экология»», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Еще две концессии на общую сумму около 4,3 млрд рублей были подписаны Республикой Башкортостан с компаниями ООО «РусЭкоГрупп-Краснокамск» и ООО «РусЭкоГрупп-Дюртюлинский» в апреле 2023 года. В рамках этих соглашений будут построены комплексные объекты общей мощностью обработки 205 тысяч тонн в год, утилизации — 73 тысячи тонн в год. РЭО также планирует осуществить финансирование указанных проектов за счет средств от размещения своих облигаций в размере до 95% от общего объема инвестиций. Ориентировочно сумма составит 3,9 млрд рублей.

Данные комплексы построят в Краснокамском районе с обработкой на 115 тысяч тонн, утилизацией — на 41 тысячу (объем инвестиций — около 2,3 млрд рублей) и в Дюртюлинском районе с обработкой на 90 тысяч тонн, утилизацией — на 32 тысячи (объем инвестиций — около 2 млрд рублей).

«РЭО готов помочь региону с разработкой проектной документации на основе типовых проектных решений по объектам обработки и утилизации ТКО, подготовленных компанией. Финансирование РЭО в виде льготного долгосрочного займа может быть предоставлено после разработки проектно-сметной документации и прохождения государственных экспертиз. Ввод в эксплуатацию комплексов по концессиям, заключенным в Республике, может быть осуществлен до конца 2025 года», — сказал заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.