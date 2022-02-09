В завод по переработке отходов в Магадане вложат 5,7 млрд рублей

Российский экологический оператор вложит четыре миллиарда рублей в объект обработки и утилизации твердых коммунальных отходов в Магаданской области. Средства будут привлечены за счет размещения облигаций ППК РЭО на Московской бирже в рамках облигационной программы на 100 миллиардов рублей. Это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счет размещения облигаций на бирже.

Подписание концессионного соглашения между Правительством Магаданской области в лице заместителя председателя Правительства Магаданской области Филипповой Надежды Павловны и гендиректором Управляющей ООО «Магаданская экологическая концессия» ООО «ГЕОЛОГ» Денисом Морозовым состоялось при участии гендиректора РЭО Дениса Буцаева и главы Минприроды РФ Александра Козлова. Соответствующая частная концессионная инициатива была подана в октябре 2021 года.

«В 2021 году Правительство РФ одобрило для РЭО выпуск облигаций на сумму 100 миллиардов рублей. Первый выпуск собственных облигаций РЭО запланировал на 2022 год. Завод под Магаданом станет первым проектом, который реализуется в рамках ГЧП и получит средства с выпуска облигаций РЭО. В регионе появится современный объект обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, включающий в себя сортировку крупногабаритных отходов. Это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счет размещения облигаций РЭО и по которому рассматривается предоставление поддержки по механизму „дальневосточной концессии“», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Ввод в эксплуатацию объекта планируется в четвертом квартале 2024 года. ППК РЭО планирует предоставить инвестору (концессионеру) заем в размере более четырех миллиардов рублей под льготную процентную ставку за счет размещения собственных облигаций. Общий размер инвестиций в проект — 5,7 миллиарда рублей.

«Впервые в России было заключено соглашение о партнерстве бизнеса и государства такого рода — для достижения экологических показателей по сокращению объема отходов, направляемых на полигоны, и для повышения объема отходов, которые сортируют, то есть обрабатывают. Благодаря новому объекту регион сократит отходообразование на полигонах в два раза и увеличит сортировку до 100%. Таким образом Магаданская область за счет создания объекта в полном объеме выполнит показатели национального проекта», — отметил заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.

Для того, чтобы масштабировать подобную практику, было подписано соглашение о намерениях между Минприроды России, правительством Магаданской области и ППК «Российский экологический оператор». Его подписали министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, губернатор Сергей Носов и глава РЭО Денис Буцаев.

В рамках этого документа Минприроды России будет оказывать региональному правительству и ППК РЭО содействие в реализации проектов, РЭО — предоставлять меры поддержки проектам, в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций ППК или приобретения доли в уставном капитале концессионера, а также оказывать содействие в стимулировании инвестиционной активности в сфере обращения с ТКО.

Со своей стороны власти Магаданской области выражают намерение подписать концессионные соглашения, направленные на реализацию проектов, и совместно с РЭО согласовывать документы стратегического планирования в области обращения с отходами — территориальную схему и федеральную схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.