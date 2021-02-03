37 инфраструктурных объектов по обращению с ТКО заработали в РФ в 2020 году

За 2020 год в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)» в России введены в эксплуатацию 37 новых предприятий, сообщил представитель Российского экологического оператора. К таким объектам относятся: сортировки и переработки отходов, а также объекты по комплексному обращению с ТКО.

Так, в прошлом году были запущены пять комплексных объектов по обработке и утилизации, 28 сортировок, и четыре предприятия по утилизации отходов мощностью утилизации 825,9 тысяч тонн, а обработки 3,6 миллиона тонн в год.

К 2030 году в России на сортировку должны будут направлять все образующиеся коммунальные отходы. В настоящее время этот показатель составляет 30%, к 2024 году его предстоит нарастить до 50%. На утилизацию к 2030 году должна будет направляться половина ТКО, к 2024 году — это всего 12%. Для выполнения таких показателей необходимо возведения более чем тысячи объектов по обращению с отходами, добавили в Российском экологическом операторе.