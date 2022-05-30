3500 эковолонтеров провели уборки в 40 регионах в мае

Более 60 субботников состоялось по всей России при поддержке Российского экологического оператора в рамках проекта «Зелёный десант» в апреле и мае 2022 года. В них приняли участие почти 3,5 тысячи человек, которые собрали 62,7 тонны отходов. Акцию поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко, а глава ППК РЭО Денис Буцаев поучаствовал во флагманском субботнике, который проходил в Московский области.

«Волонтеры играют огромную роль в экологическом просвещении, среди населения формируется совершенно иная культура потребления, люди начинают заботиться об окружающей среде. Российский экологический оператор открыл серию субботников „Зеленый десант“, которые прошли в апреле и мае в 40 субъектах РФ. Всего состоялось 66 субботников, в них приняли участие 3405 человек. Собрать удалось 62 871 килограмм отходов! Все отходы собирали раздельно, в синие мешки клали вторсырье, в черные — смешанные отходы. А в каких-то регионах сразу отдельно в белые пакеты собирали стекло. В наших субботниках принимали участие как правило молодые люди, школьники и студенты, активная молодежь, но также и местные жители городов, в которых проходили уборки. Можно смело говорить, что такой формат экопросвещения довольно востребован и, главное, способствует популяризации раздельного сбора отходов и в целом новой культуры потребления», — отметил Денис Буцаев.

Во время субботников волонтёрам удалось собрать не только большое количество отходов спиленных деревьев, но и шины, разве необычные предметы (лента выпускника, окно, деталь от телевизора, старая лампа). На акции волонтёры могли подкрепиться и выпить горячего чаю, а на каких-то субботниках проводили экскурсии, посвящённые истории родного региона.

«Внимание государства к общественным инициативам в сфере экологической культуры — важная составляющая сбережения природы. Экология и климат не имеют границ и политических взглядов, они влияют на качество жизни каждого человека, всего живого на планете. Волонтеры принимают участие в решении экологических проблем, и с каждым годом таких неравнодушных людей становится все больше и больше. Даже в пандемийном 2020-м году в волонтерских экологических акциях приняли участие около четырех миллионов человек! Мы не получили планету в наследство от предков, мы взяли ее в долг у наших детей», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

При поддержке Российского экологического оператора волонтеры-экологи «Делай!» отправились в Донецкую народную республику, где устроили субботник совместно с локальными активистами и общественниками. Акция в ДНР состоялась в рамках гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ.

«Экоактивизм у молодежи сегодня в моде, это тренд. И это реальные возможности для созидательной активности, проявления лидерских качеств у ребят. Волонтерство в экологии — это и еще ответственность за свою территорию проживания, а по большому счету, патриотизм. Поэтому идеологически так важно поддерживать их сегодня на уровне властей и корпоративного сектора», — сказал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В Московской области 14 мая в усадьбе Демьяново прошел флагманский субботник, в котором принял участие генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Акцию посетили более 300 волонтеров, они убирали территорию, высаживали деревья и красили забор. В конце лучших волонтеров наградили памятными призами.

Всего в рамках акции было десять флагманских субботников, которые состоялись в Белгородской, Вологодской, Московской, Свердловской, Омской, Тамбовской, Кемеровской областях, республиках Кабардино-Балкария, Дагестан, а также в Севастополе. А в целом по России прошло 66 уборок в 40 регионах. Записаться на субботник можно было через специальный раздел на сайте РЭО.