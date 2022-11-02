25% российских переработчиков отходов перевели сделки в электронный формат | 360°

Экология 02 ноября 2022, 17:46 25% российских переработчиков отходов перевели сделки в электронный формат

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108 российских компаний-утилизаторов зарегистрировались на бирже ВМР, которую в сентябре презентовал Российский экологический оператор. Всего на данный момент в реестре утилизаторов значится 450 компаний, которые управляют 649 объектами переработки. Таким образом, четверть российских переработчиков перешла на электронную торговую площадку. При этом утилизаторы составили почти половину (43,1%) всех участников Биржи ВМР. На площадке уже зарегистрировались более 250 участников, а первым лотом стала партия картона и полипропилена на 400 тонн.

«РЭО подвел итоги полуторамесячной работы электронной торговой площадки, которую РЭО представил в сентябре этого года. На Бирже ВМР уже зарегистрировался 251 участник отрасли обращения с отходами. Больше всего среди них представлено утилизаторов — 43,1%. Из 450 компаний, зарегистрированных в реестре, 108 перешли на нашу площадку, таким образом около четверти российских переработчиков отходов перевели сделки в электронный формат. Для них Биржа ВМР должна стать удобной площадкой, на которой они смогут оформлять логистические договоры, кредиты, подтверждать сделки. Но не только для них это может стать полезным инструментом. Среди пользователей площадки 29,3% — это товаропроизводители и импортеры, 16,52% — заготовители, 6,03% — объекты обработки и региональные операторы и прочие участники отрасли (5,22%). Главное, что Биржа ВМР обеспечит прослеживаемость отходов по всей цепочке, а также будет способствовать развитию бизнес-процессов за счет цифровизации», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО подготовил классификацию пользователей электронной торговой площадки на основе данных за 24 октября. Начиная с 12 сентября, когда заработала Биржа ВМР, количество ее участников выросло с 49 до 251, уточнили в РЭО.

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Крупнейшим партнером биржи вторичных материальных ресурсов РЭО стала компания «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех). Первыми лотами по продаже вторичных материальных ресурсов на площадке РЭО картон и полипропилен. Объем тестовой партии — 400 тонн. Это вторичные ресурсы, отобранные на комплексах по переработке отходов компании «РТ-Инвест».

Электронную торговую площадку РЭО разработал в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Ее участниками и пользователями могут быть производители и импортеры, заготовители, утилизаторы, производители оборудования, ритейлеры, поставщики дополнительных услуг. На Бирже ВМР можно искать продавцов и покупателей товаров и услуг, заключать сделки в электронном виде и отправлять сведения о заключенных сделках в государственную информационную систему, при этом обеспечивая юридическую значимость подписываемых документов, посредством интеграции с оператором Электронного документооборота.

Ознакомиться с площадкой и пройти простую регистрацию можно, перейдя по ссылке.