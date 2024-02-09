Экология 09 февраля 2024, 17:55 249 объектов инфраструктуры создано со старта реформы обращения с ТКО

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Вице-премьер Виктория Абрамченко и руководитель РЭО Денис Буцаев подвели итоги четырех лет реформы обращения с ТКО на пленарной сессии Дня национального проекта «Экология» в рамках выставки «Россия». В частности, с момента запуска реформы в 2019 году было построено 249 объектов обращения с ТКО.

«Ключевая задача в блоке отходов — это строительство необходимой инфраструктуры и запуск экономики замкнутого цикла. За годы реформы создано 249 объектов общей мощностью более 20 млн тонн в год для сортировки и 6 млн тонн в год для утилизации. Сейчас 53% ТКО отправляется на обработку, а доля утилизации превысила 12%», — рассказала Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что во многих странах передовой экономики система обращения с отходами создавалась десятилетиями, а где-то процесс еще идет.

«Мы подключились к решению этой амбициозной задачи в 2019 году. И вот что имеем сегодня: Россия достигла показателей, к которым многие шли десятилетиями. Впереди у нашей страны еще более амбициозная цель — к 2030 мы должны сортировать все 100% бытовых отходов, а перерабатывать половину», — отметил он.

Отмечено, что 22 проекта на 50,7 млрд рублей были реализованы с помощью мер поддержки. Благодаря этим вложениям в 16 регионах России будут ежегодно обрабатываться 8,3 млн тонн отходов.

«249 объектов в стране запустили с начала реформы. А 316 мы еще построим. Благодаря этим новым предприятиям мы нарастим мощности еще на 17,4 млн тонн ТКО по обработке и 6,6 млн тонн по утилизации», — сообщил Денис Буцаев.

Кроме того, по поручению Правительства была запущена федеральная информсистема сквозного прослеживания движения отхода от контейнерного бака до утилизации.

Также удалось перейти на новый механизм РОП, когда за утилизацию отходов платит прямой загрязнитель — производитель упаковки.