2019 год стал самым теплым в истории России

За прошедшие 11 месяцев 2019 года средняя температура воздуха в России зафиксирована на самых высоких значениях за всю историю наблюдений. Об этом заявил и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Учитывая тот факт, что, по прогнозам Росгидромета, в декабре температура ожидается существенно выше нормы, можно спрогнозировать с большой степенью вероятности, что для России нынешний год будет самым теплым за всю историю наблюдений. Это касается и Москвы», — сказал Вильфанд. Его слова привел «Интерфакс».

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Метеоролог пояснил, что период с января по ноябрь в целом по территории России был самым теплым в истории наблюдений. Это если принимать во внимание средние значения температуры. Такая же картина наблюдалась в Москве: первые 11 месяцев 2019 года стали для российской столицы самыми теплыми с 1879 года — то есть с той поры, как начались регулярные инструментальные наблюдения погоды.

По словам синоптика, минувшая осень при этом стала самой теплой в целом на Северном полушарии. Она вошла в тройку лидеров по теплу и на территории России. Это при том, что средние значения упали из-за аномальных морозов в Сибири. В целом 2019 год обещает быть самым теплым за всю историю наблюдений, но пока ему не удается перебить рекордный 2016-й.

«Будет ли средняя глобальная температура самой высокой? Это дискуссионный вопрос. Пока за 10 месяцев по глобусу оценки таковы, что, скорее всего, 2019 год будет на втором месте. Но сближение с самым теплым годом — 2016-м — продолжается», — заключил Вильфанд.