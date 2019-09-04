2018 год стал одним из самых теплых в России за 80 лет

Прошедший 2018 год оказался одним из девяти самых теплых годов в России, начиная с 1936 года. Температура в течение года росла во все сезоны и почти во всех регионах страны. Такие данные представлены в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

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«Для Российской Федерации 2018 год стал девятым среди самых теплых с 1936 года, осредненная годовая аномалия температуры воздуха составила +1,58 градуса», — сказано в проекте документа, который был опубликован на сайте Минприроды РФ.

Темпы роста потепления в РФ в 2018 году превысили соответствующие средние показатели по миру. Авторы доклада уточнили, что положительные аномалии были зафиксированы во всей России, кроме юга Западной Сибири и Южного Урала.

Так, тепло было на юге европейской части: на большей части Дальневосточного федерального округа, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на севере Северо-Западного федерального округа.

Среди сезонов особенно выделялась осень. Чрезвычайно теплой она была в Дальневосточном федеральном округе. Зимой высокие для этого времени года температуры наблюдались на Северном Урале, на Ямале, в Восточной Сибири. Лето порадовало жителей Средней Сибири и Северо-Кавказского федерального округа. Кроме того, весна оказалась теплой в Северо-Кавказском федеральном округе.