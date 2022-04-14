2000 эковолонтеров проведут более 40 уборок по всей стране при поддержке РЭО

Российский экологический оператор проведет масштабные субботники в регионах России. Планируется порядка 40 уборок на природных территориях, берегах рек водоемов и лесопарковых городских территориях. В них примут участие более 2000 волонтеров. Об этом сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Весной мы планируем вместе с нашими волонтерами провести уборки в 40 регионах России. Участие примут не менее 2000 человек. Это будут периодические акции, направленные на помощь особо охраняемым природным территориям в ликвидации стихийных свалок. Впоследствии волонтерские отделения смогут взять под шефство определенные природные участки. Затем субботники продолжатся в течение года. Благодаря таким акциям наша страна становится чище, но также развивается эковолонтерское движение и продвигается новая модель поведения среди молодежи — осознанное потребление», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Планируется участие двух тысяч человек, включая членов волонтерского движения «Делай!». Субботники разного масштаба (от 50 до 100 человек) пройдут с 25 апреля по 15 мая. Они будут представлять собой выезды-рейды на особо охраняемые природные территории в целях уборки стихийно-образующихся свалок, мониторинг берегов рек и водоемов. Формат уборок — добровольческий инициативный десант, который на систематической основе помогает ООПТ.

Весенние акции по уборке природных территорий заложены в марафон «Экопоколение.РЭО» как один из этапов, который могут выполнить участники. Каждый из участников волонтерских мероприятий получит благодарственное письмо с подписью генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Д. П. Буцаева.