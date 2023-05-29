Экология 29 мая 2023, 14:51 200 эколят приняли участие в уроках «Зеленой школы»

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Открытый урок по грамотному обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) провели для 200 школьников 1−4 классов 25 мая в рамках праздника «Эколята Санкт-Петербурга встречают лето» и Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

«Игровые просветительские занятия лучше помогают формировать у детей представления о сортировке и утилизации ТКО и потребности соблюдать чистоту. Помимо этого, на сайте РЭО также есть все необходимые материалы для изучения, там можно пройти интерактивный курс занятий „Зеленая школа“», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На уроке ребята изучили правила по грамотному обращению с ТКО, приняли участие в играх, выполнили задания. Результатом стали знания основ сортировки, понимание, что разделение отходов упрощает их переработку.

«Ребята выступили с предложением проводить ежегодный международный „Урок Эколят“ с приглашением ребят зарубежных стран (одной из тематик урока станет обращение с твердыми коммунальными отходами). А также предложили сверстникам в период летних каникул узнать, что относится к органическим и неорганическим отходам, что надо помещать в синие баки, на которых написано „Вторсырье“, и в серые баки с надписью „Смешанные отходы“, как отходам можно дать вторую жизнь», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В уроке приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель организационного комитета Всероссийской акции «Россия — территория Эколят — Молодых защитников Природы» Татьяна Гигель, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, руководитель программы «Эколята Каспия и Нижнего Поволжья» Геннадий Орденов, руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов.