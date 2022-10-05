20 тонн макулатуры впервые продали в Мурманской области через электронную биржу | 360°

Экология 05 октября 2022, 11:02 Поделиться Telegram

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Viber 20 тонн макулатуры впервые продали в Мурманской области через электронную биржу

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Первая сделка по продаже вторичных материальных ресурсов успешно завершена на электронной торговой площадке, представленной в сентябре Российским экологическим оператором. Предметом сделки стала макулатура, размещенная в объёме 20 000 кг организацией в Мурманской области.

«Функционал площадки позволил провести сделку по продаже 20 000 кг макулатуры в Мурманской области быстрым, простым и безопасным способом. На площадке функционирует электронный документооборот, гарантия выполнения обязательств перед участниками сделки и сокращение посредников. Важно отметить, что на площадке размещены только тщательно выбранные участники: каждый из них проходит верификацию после простой электронной регистрации на площадке. Электронная торговая площадка продолжает развиваться и к концу года планируется увеличение количества участников с текущих 210 до 400», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

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Биржа ВМР позволяет совершать сделки по покупке-продаже вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).

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В рамках деловой программы на Российском экологическом форуме запланирована расширенная презентация электронной торговой площадки «Биржа ВМР», на которой выступят как руководители РЭО, так и участники отрасли обращения с отходами.

Электронная торговая площадка — это инновационный ИТ-продукт, меняющий подход к организации и контролю оборота отходов, вторичных материальных ресурсов и оказанию услуг по утилизации в сфере обращения с отходами.

Решение для отрасли позволит обеспечить прозрачность и контроль утилизации, сквозной механизм отчетности для участников и регуляторов рынка, а также будет способствовать развитию бизнес — процессов посредством цифровизации отрасли обращения с отходами.

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