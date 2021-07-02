20 миллиардов рублей будет направлено на генуборку

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, в России запущена «генеральная уборка» водных объектов морских акваторий и ликвидация накопленного экологического вреда на суше. Речь идет в том числе о расчистке морских портов от затонувших кораблей.

«На приоритетные проекты по ликвидации накопленного вреда на суше и на море по поручению Президента будет направлено 20 миллиардов рублей. Регионы и профильные ведомства должны определить перечень таких „горячих точек“, которые требуют вмешательства в самое ближайшее время. Самое главное — граждане должны увидеть реальный результат этой работы», — отметила Виктория Абрамченко в ходе совещания с регионами Дальневосточного Федерального округа по реализации плана мероприятий по очистке морских портов от затонувших кораблей.

Она напомнила, что после поездки Председателя Правительства Михаила Мишустина в регионы Дальневосточного федерального округа уже начата работа по расчистке так называемого кладбища кораблей. «Проблема копилась десятилетиями. Почему-то было принято считать затопление корабля — нормальным видом утилизации, но это недопустимо. Сейчас в штабном режиме регионы вместе с профильными ведомствами и бизнесом работают над ликвидацией этой проблемы», — сообщила Виктория Абрамченко.

В ходе совещания вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтрансу составить перечень приоритетных брошенных объектов, у которых нет собственника, и для ликвидации которых требуется финансовая поддержка федерального бюджета. Если же имеется собственник затопленного имущества, он должен нести ответственность за его утилизацию.

«В Правительство уже внесен законопроект, который обязывает собственника судна нести полную ответственность за свое имущество, правильно утилизировать корабли. Например, в Приморском крае более 26 затопленных судов имеют конкретных собственников. Они сами должны поднимать корабли, а не перекладывать финансовое бремя на плечи налогоплательщиков», — заключила вице-премьер.